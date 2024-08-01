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Токаев поздравил юных химиков с успехом на международном турнире

Глава государства поздравил победителей Международной химической олимпиады, передает DKnews.kz.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму призерам 56-ой Международной химической олимпиады в Эр-Рияде.

«Отрадно, что сборная нашей страны уже третий год подряд демонстрирует высокие результаты в этом престижном турнире. В этом году вы показали блестящий уровень знаний, завоевав две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Тем самым вы доказали конкурентоспособность и высокий авторитет отечественного образования в международной науке. Несомненно, большая заслуга в этом принадлежит вашим педагогам и родителям. Убежден, ваша победа станет началом профессиональных достижений на благо развития нашего Казахстана!» Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства пожелал юным дарованиям новых свершений на пути к Олимпу знаний.

образование