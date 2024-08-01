В Кремле раскрыли реакцию Путина на стрельбу по Трампу

«Наверное, можно сказать, что [Путин] был весьма и весьма удивлен, потому что, принимая во внимание уровень, который должен обеспечиваться для охраны участников политической борьбы во время выборов, тем более такой страны, как Соединенные Штаты, конечно, в наше время должен минимизировать такие опасности и угрозы», — отметил Песков.