Крымские «каникулы»: что делал Минниханов в Симферополе, Севастополе и Форосе

«За первый день работы музейно-храмовый комплекс “Новый Херсонес” посетили более 20 тыс. человек. Среди первых гостей комплекса были не только жители Севастополя и Крыма, но и туристы из различных уголков России», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале проекта.