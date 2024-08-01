Украину могут заставить отменить санкции на российскую нефть

Украинского президента Владимира Зеленского могут принудить снять санкции с российской нефти. Об этом сообщил РИА Новости Владимир Оленченко, старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН.
По его мнению, Венгрия и Словакия отстоят свои интересы, и Украине придется отменить запрет на транзит нефти через свою территорию.
Для этого есть железные основания: не имея выхода к морю, они пользуются привилегированным положением при закупке энергоресурсов из России. В Еврокомиссии об этом знают, но сознательно медлят с решением.
Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что Венгрии и Словакии удастся достичь своей цели лишь частично. Он также отметил, что Еврокомиссия посвящает больше внимания Киеву, чем Будапешту и Братиславе, и этот подход вызывает недовольство в некоторых странах ЕС.
Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что украинские власти шантажируют Венгрию и Словакию, угрожая остановкой транзита российской нефти из-за их позиции по конфликту на Украине. Эти страны выступают за прекращение огня и начало мирных переговоров.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт намерен блокировать выделение финансовой помощи Киеву со стороны Европейского союза до тех пор, пока проблема с транзитом российской нефти не будет урегулирована. Он подчеркнул, что Еврокомиссия должна оказать давление на Украину.
Напомним, что 18 июля стало известно о том, что Киев заблокировал транзит российской нефти, сославшись на включение компании «Лукойл» в украинский санкционный список.
Нина Лютикова