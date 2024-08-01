Украину могут заставить отменить санкции на российскую нефть

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что Венгрии и Словакии удастся достичь своей цели лишь частично. Он также отметил, что Еврокомиссия посвящает больше внимания Киеву, чем Будапешту и Братиславе, и этот подход вызывает недовольство в некоторых странах ЕС.