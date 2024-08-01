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Песков заявил, что Лукашенко и Путина связывает крепкая мужская дружба

Песков: президентов России и Беларуси связывает настоящая крепкая мужская дружба.
Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам о крепких дружеских отношениях президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает Радио «Комсомольская правда»..

Дмитрий Песков отметил, что хорошие отношения двух стран основываются, прежде всего, на том, что «каждый президент заботится об интересах своей страны, в том числе об интересах Союзного государства».

Пресс-секретарь президента России подчеркнул:

— И на основе этого у них еще, что называется, настоящая крепкая мужская дружба. Эти отношения сложились больше чем за десятилетие.

Ранее мы писали, что премьер Головченко сказал о росте зарплат белорусов на 4,7% в 2025 году.

Лукашенко Александр
Путин Владимир