С приездом Голиковой в Калининграде назвали дату открытия онкоцентра

«Расширим доступность медицины на востоке области. Одна из проблем в Советске — разрозненность 11 корпусов местной ЦРБ и их внутреннее состояние, в особенности родильного отделения. Создадим здесь мощный медицинский центр с высокотехнологичным оборудованием — МРТ, КТ, ангиографом и так далее. Помощь будут получать жители Советского, Славского, Краснознаменского и Неманского округов — в общей сложности 79 тысяч человек. Разработку проекта уже завершаем, на очереди — госэкспертиза».