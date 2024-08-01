Медведев заявил, что надо «вытащить своих» в обмен на предателей

«Хочется, конечно, чтобы предатели России сгнили в застенке или сдохли в тюрьме, как это нередко и случалось. Но полезнее вытащить своих, работавших на страну, на Отечество, на всех нас», — написал он в своем Telegram-канале.
«А предатели пусть теперь лихорадочно подбирают новые имена и активно маскируются под программой защиты свидетелей», — добавил политик.
Ранее турецкий телеканал NTV сообщил, что Россия и США провели обмен 26 заключенными в аэропорту Анкары. По сообщениям СМИ, среди выданных на Запад, в том числе несколько осужденных в РФ за шпионаж, госизмену и дискредитацию Вооруженных сил РФ.