Из заключения в странах НАТО возвращены восемь россиян, заявили в ЦОС ФСБ

«Первого августа 2024 года в результате прошедшего в аэропорту города Анкары (Турция) обмена на родину возвращены восемь граждан России, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние дети», — сказали в ведомстве.