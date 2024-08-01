Из заключения в странах НАТО возвращены восемь россиян, заявили в ЦОС ФСБ

«Первого августа 2024 года в результате прошедшего в аэропорту города Анкары (Турция) обмена на родину возвращены восемь граждан России, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние дети», — сказали в ведомстве.
Отмечается, что это стало возможным благодаря целенаправленной работе компетентных органов, а также зарубежных партнеров. Как подчеркнули в ФСБ, россиян обменяли на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности России.
Заслуживающий доверия источник в одном из компетентных ведомств уточнил, что на родину вернулась большая группа граждан, которых в различных странах приговорили к серьезным срокам заключения, в том числе пожизненным.
«Им в вину ставилось сотрудничество с российскими разведывательными ведомствами. При этом в целом ряде случаев вина задержанных и осужденных граждан России так и не была доказана», — добавил источник.
Он подчеркнул, что все граждане России в ходе судебных слушаний и во время отбывания наказания свою вину не признали.
Возвращающиеся в Россию граждане, прежде всего, пройдут полное медицинское обследование. Источник также уточнил, что при подготовке и проведении обмена все многочисленные вовлеченные стороны полностью выдержали достигнутые договоренности.
Как сообщил сайт Кремля, для возвращения на родину находившихся в заключении за рубежом граждан России Владимир Путин подписал указы о помиловании осужденных: Пола Николаса Уилана, Кевина Викторовича Лика, Эвана Гершковича, Демури Ильича Воронина, Владимира Викторовича Кара-Мурзы, Алсу Хамидовны Курмашевой, Лилии Айратовны Чанышевой, Вадима Валерьевича Останина, Ксении Владиславовны Фадеевой, Александры Юрьевны Скочиленко, Ильи Валерьевича Яшина, Андрея Сергеевича Пивоварова, Олега Петровича Орлова.