Путин помиловал Гершковича и Уилана

«Владимир Путин подписал указы о помиловании Уилана Пола Николаса, Лика Кевина Викторовича, Гершковича Эвана, Воронина Демури Ильича, Кара-Мурзы Владимира Викторовича, Курмашевой Алсу Хамидовны, Чанышевой Лилии Айратовны, Останина Вадима Валерьевича, Фадеевой Ксении Владиславовны, Скочиленко Александры Юрьевны, Яшина Ильи Валерьевича, Пивоварова Андрея Сергеевича, Орлова Олега Петровича», — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.