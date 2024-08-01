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Путин помиловал Гершковича и Уилана

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан, среди них Пол Уилан и Эван Гершкович, сообщается на сайте Кремля.

Источник: © РИА Новости

«Владимир Путин подписал указы о помиловании Уилана Пола Николаса, Лика Кевина Викторовича, Гершковича Эвана, Воронина Демури Ильича, Кара-Мурзы Владимира Викторовича, Курмашевой Алсу Хамидовны, Чанышевой Лилии Айратовны, Останина Вадима Валерьевича, Фадеевой Ксении Владиславовны, Скочиленко Александры Юрьевны, Яшина Ильи Валерьевича, Пивоварова Андрея Сергеевича, Орлова Олега Петровича», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.

Путин Владимир