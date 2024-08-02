Лукашенко в шутку попросил о повышении зарплаты

«Почему зарплату мне не повышаете?», — цитирует Александра Лукашенко Тelegram-канал Пул Первого.
На видео слышно, как белорусский лидер объясняет собравшимся свой вопрос: «зарплату не повышает: на одном месте пять лет уже».
Ранее стало известно, что президент вручил госнаграды сотрудникам организаций, входящих в систему управления делами. Они были награждены орденами, медалями и почетными званиями.
Торжественная церемония во Дворце Независимости была приурочена к 30-летней годовщине создания управления, которое занимается обеспечением деятельности главы государства и стало полноценной организацией из целой сети предприятий.