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Лукашенко в шутку попросил о повышении зарплаты

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Глава государства Александр Лукашенко наградил сегодня ведущего бухгалтера управления делами президента Беларуси Ольгу Губицкую.

«Почему зарплату мне не повышаете?», — цитирует Александра Лукашенко Тelegram-канал Пул Первого.

На видео слышно, как белорусский лидер объясняет собравшимся свой вопрос: «зарплату не повышает: на одном месте пять лет уже».

Ранее стало известно, что президент вручил госнаграды сотрудникам организаций, входящих в систему управления делами. Они были награждены орденами, медалями и почетными званиями.

Торжественная церемония во Дворце Независимости была приурочена к 30-летней годовщине создания управления, которое занимается обеспечением деятельности главы государства и стало полноценной организацией из целой сети предприятий.

Лукашенко Александр