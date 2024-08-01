Что известно о россиянах, вернувшихся в РФ в рамках обмена

Супружеская пара, прибывшая в Словению в 2017 году по аргентинским паспортам на имя Людвига Гиша и Марии Майер-Муньос. Там они создали компанию в сфере IT и онлайн-галерею. По данным СМИ, после начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 г. разведка неуказанной страны посоветовала словенским спецслужбам обратить внимание на эту пару. Тогда же выяснились настоящие имена супругов. Словенская сторона утверждает, что на самом деле они родились в Горьком (ныне Нижний Новгород) и Башкирии. На их компьютерах якобы были найдены защищенные программы для связи с Москвой, а в личных вещах — крупная сумма денег. В конце 2022 года они были арестованы, двое их детей были переданы в приемную семью. Следствие посчитало их глубоко законспирированными сотрудниками Службы внешней разведки России. Пара признала вину. 31 июля 2024 года суд Любляны приговорил их за шпионаж к году и семи месяцам заключения (примерно столько они уже провели под стражей).