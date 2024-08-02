Кориненко: власти намеренно запустили антироссийский скандал перед выборами

«В стране сейчас уже началась электоральная кампания на президентских выборах. И власти выбрали такой момент неслучайно. Во время объявления кандидатов они решили запустить очередной скандал. Это и отвлечение внимания от тех проблем, что есть в стране. Это и консолидация электората Майи Санду. Мол, посмотрите, мы находимся в состоянии гибридной войны, и недоброжелатели есть даже в самом руководстве парламента. То есть это отвлекает внимание и одновременно мобилизует электорат».
По словам политолога, причины и последствия этого скандалы ясны, несмотря на то, что еще мало информации, как о подозреваемых, так и о самом деле. Более того, он предположил, что дело будет засекречено.
«По законодательству, все дела о шпионаже, измене родине носят закрытый характер. Все стороны — адвокаты, прокуроры — должны давать подписку о неразглашении, потому что в деле затрагивают некоторые моменты, связанные с государственной тайной. И поэтому мы, скорее всего, не узнаем подробностей, кроме тех, что уже есть», — пояснил Кориненко.
Ранее сотрудник посольства России в Кишиневе был объявлен персоной нон грата руководством Молдовы и должен будет покинуть страну. Посол РФ Олег Васнецов назвал данные действия молдавских властей недружественными и не способствующими развитию двусторонних отношений. В МИД РФ заявили, что российская сторона оставляет за собой право дать должный ответ на немотивированное враждебное решение руководства Молдовы.