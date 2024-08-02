Кориненко: власти намеренно запустили антироссийский скандал перед выборами

«В стране сейчас уже началась электоральная кампания на президентских выборах. И власти выбрали такой момент неслучайно. Во время объявления кандидатов они решили запустить очередной скандал. Это и отвлечение внимания от тех проблем, что есть в стране. Это и консолидация электората Майи Санду. Мол, посмотрите, мы находимся в состоянии гибридной войны, и недоброжелатели есть даже в самом руководстве парламента. То есть это отвлекает внимание и одновременно мобилизует электорат».