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Россия поблагодарила Лукашенко за помилование приговоренного к казни немца

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Москва благодарна президенту Белоруссии Александру Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговорённого к смертной казни гражданина ФРГ Рико Кригера, сообщается на сайте Кремля.

Источник: РИА Новости

«Российская сторона благодарна президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговорённого к смертной казни гражданина ФРГ Рико Кригера. Также в Москве признательны руководству всех стран, оказавших содействие в подготовке обмена», — говорится в сообщении.