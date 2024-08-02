«Российская сторона благодарна президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговорённого к смертной казни гражданина ФРГ Рико Кригера. Также в Москве признательны руководству всех стран, оказавших содействие в подготовке обмена», — говорится в сообщении.
Россия поблагодарила Лукашенко за помилование приговоренного к казни немца
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Москва благодарна президенту Белоруссии Александру Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговорённого к смертной казни гражданина ФРГ Рико Кригера, сообщается на сайте Кремля.