Россия поблагодарила Лукашенко за помилование приговоренного к казни немца

«Российская сторона благодарна президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговорённого к смертной казни гражданина ФРГ Рико Кригера. Также в Москве признательны руководству всех стран, оказавших содействие в подготовке обмена», — говорится в сообщении.