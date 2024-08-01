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Кого обменяли Россия и Запад

Россия и Запад провели в Анкаре масштабный обмен заключенными. По информации турецкой разведки, в нем приняли участие 26 человек, содержавшихся в тюрьмах РФ, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии.

Источник: Газета.Ру

Россия и Запад провели в Анкаре масштабный обмен заключенными. По информации турецкой разведки, в нем приняли участие 26 человек, содержавшихся в тюрьмах РФ, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии.

Российская ФСБ подтвердила, что в рамках обмена в страну вернулись восемь человек. По данным источника ТАСС, это Вадим Красиков, Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин и Роман Селезнев. Также в РФ вернулись несовершеннолетние — в разведке Турции сообщили, что речь идет о двух детях.

Список лиц, переданных российской стороной, не публиковался, однако Кремль сообщил, что президент РФ Владимир Путин помиловал 13 заключенных: в их числе журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева, американский экс-морпех Пол Уилан, Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин и другие. Также Кремль выразил признательность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за помилование немца Рико Кригера — распространенные ФСБ кадры свидетельствуют, что он также участвовал в обмене.

Белый дом подтвердил информацию о сделке, заявив, что Россия освободила 16 заключенных.