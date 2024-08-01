Кого обменяли Россия и Запад

Российская ФСБ подтвердила, что в рамках обмена в страну вернулись восемь человек. По данным источника ТАСС, это Вадим Красиков, Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин и Роман Селезнев. Также в РФ вернулись несовершеннолетние — в разведке Турции сообщили, что речь идет о двух детях.