Кого выдали с Запада в Россию в рамках обмена заключенными

Владислав Клюшин. Основатель и владелец московской компании «М13», которая специализируется на разработке технологий в области медиамониторинга, среди них система онлайн-мониторинга СМИ «Катюша». В марте 2021 года был арестован по прибытии в Швейцарию по запросу властей США, которые считают, что он участвовал во взломе компьютерных сетей в США для получения секретных данных о компаниях и в мошенничестве с использованием инсайдерской информации для успешных торгов на бирже. В сентябре 2023 года Клюшина приговорили к 9 годам тюрьмы.