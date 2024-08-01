Что известно об обмене заключенными между Россией и Западом

Роман Селезнев был задержан сотрудниками американских спецслужб 5 июля 2014 года в международном аэропорту столицы Мальдивской Республики Мале. Он был депортирован в США. В августе 2016 года жюри присяжных в Сиэтле признало Селезнева виновным в кибермошенничестве по 38 из 40 пунктов. 21 апреля 2017 года россиянин был приговорен к 27 годам тюремного заключения и выплате $170 млн. В декабре 2017 года Министерство юстиции США объявило, что Селезнев по обвинениям в Джорджии и Неваде приговорен еще к 14 годам тюремного заключения. Он отбывал это наказание параллельно с 27-летним сроком заключения. Эти сроки не суммируются.