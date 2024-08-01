Что известно об обмене заключенными между Россией и Западом

ТАСС собрал основное о состоявшемся обмене.
Как проходил обмен
Операция координировалась Национальной разведывательной организацией Турции, сообщили в МИД республики. По данным турецкого дипломатического ведомства, в рамках операции из числа лиц, доставленных в Турцию на семи самолетах, 10 человек, в том числе двое детей, были переданы России, 13 — ФРГ и трое — США.
Кто вернулся
В число российских граждан, вернувшихся на Родину в результате обмена, вошел отбывавший пожизненное наказание в ФРГ гражданин РФ, известный под фамилией Красиков, и находившийся в заключении в США Владислав Клюшин, сообщил источник в одном из российских компетентных ведомств.
Среди других вернувшихся на Родину — Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнёв, а также несовершеннолетние дети.
По словам источника, вернувшиеся в РФ граждане ранее были приговорены в том числе к пожизненным срокам заключения, им вменялось в вину сотрудничество с российскими разведывательными ведомствами, что «в целом ряде случаев» не было доказано. Сами россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания назначенных им сроков свою вину не признали.
Все граждане РФ, вернувшиеся на Родину, пройдут полное медицинское обследование.
Кого помиловал Путин
В рамках обмена из России выехали несколько иностранных граждан, осужденных за шпионаж, и несколько граждан РФ, в том числе с двойным гражданством.
Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании 13 осужденных россиян и иностранных граждан, которые затем участвовали в обмене заключенными.
Как сообщается на сайте Кремля, российский лидер подписал указы о помиловании Уилана Пола Николаса, Лика Кевина Викторовича, Гершковича Эвана, Воронина Демури Ильича, Кара-Мурзы Владимира Викторовича (признан в РФ иноагентом), Курмашевой Алсу Хамидовны, Чанышевой Лилии Айратовны, Останина Вадима Валерьевича, Фадеевой Ксении Владиславовны, Скочиленко Александры Юрьевны, Яшина Ильи Валерьевича (признан в РФ иноагентом), Пивоварова Андрея Сергеевича, Орлова Олега Петровича (признан в РФ иноагентом).
Также в обмене принял участие гражданин ФРГ Рико Кригер, приговоренный к смертной казни в Белоруссии и помилованный президентом этой страны Александром Лукашенко.
Граждане РФ, выехавшие из страны в рамках обмена заключенными с Западом, вели подрывную работу на деньги иностранных государств под кураторством западных спецслужб, сообщил заслуживающий доверия источник в одном из российских компетентных ведомств.
По его словам, вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены по статьям «Государственная измена», «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан», «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», «Создание экстремистского сообщества».
Реакция Москвы
Кремль выразил признательность странам, помогавшим в организации обмена заключенными, позволившего вернуть на Родину задержанных за рубежом россиян. Как отмечается в сообщении пресс-службы российского президента, Кремль благодарит Лукашенко «за жест доброй воли и помилование приговоренного к смертной казни гражданина ФРГ». «В Москве признательны руководству всех стран, оказавших содействие», — говорится в сообщении.
Источник в одном из российских компетентных ведомств подчеркнул, что «во время подготовки и осуществления технически весьма сложного процесса обмена все многочисленные участвовавшие в нем стороны полностью выдержали достигнутые договоренности».
Реакция Вашингтона
Президент США Джо Байден заявил, что Россия передала 16 человек в рамках обмена заключенными между РФ и странами Запада. Об этом говорится в его заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.
Байден сообщил, в частности, об обмене американцев Пола Уилана и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, осужденных в РФ за шпионаж, обладательницы гражданства РФ и США, редактора признанной в России иноагентом радиостанции «Радио свобода» Алсу Курмашевой, осужденной за распространение фейков о Вооруженных силах РФ, а также держателя грин-карты публициста Владимира Кара-Мурзы, осужденного за госизмену.
Американский президент также уточнил, что в число переданных РФ входят также пять граждан ФРГ и семь россиян.
Что известно об освобожденных россиянах
Россияне Артем и Анна Дульцевы были осуждены в Словении за шпионаж. В конце 2022 года они были арестованы, двое их детей были переданы в приемную семью. Следствие посчитало их глубоко законспирированными сотрудниками Службы внешней разведки России. Пара признала вину. 31 июля 2024 года суд Любляны приговорил их к году и семи месяцам заключения (примерно столько они уже провели под стражей).
В сентябре 2023 года суд Бостона (штат Массачусетс) приговорил основателя технологической компании «M13» Владислава Клюшина к девяти годам тюремного заключения. Ему вменяли преступный сговор с целью незаконного доступа к компьютерам, мошенничество с применением электронных средств или мошенничество с ценными бумагами, соучастие в мошенничестве с применением электронных средств, соучастие в незаконном доступе к компьютерам и соучастие в мошенничестве с ценными бумагами. Свою вину Клюшин не признал.
В конце 2022 года американская прокуратура сообщила о задержании 6 декабря в Эстонии Вадима Конощенка, которого власти США называют сотрудником российских спецслужб. После обыска на складе в Эстонии, записанном на сына Конощенка, там якобы было обнаружено порядка 170 кг патронов различного калибра. Власти США утверждали, что Конощенок являлся «сотрудником российской разведки» и якобы вместе с Алексеем Брайманом и Вадимом Ермоленко (постоянные жители США; арестованы в США в декабре 2022 года) он занимался незаконной закупкой электроники для ВПК РФ. В 2023 г. начались предварительные слушания в суде, россиянину грозило до 30 лет лишения свободы.
Роман Селезнев был задержан сотрудниками американских спецслужб 5 июля 2014 года в международном аэропорту столицы Мальдивской Республики Мале. Он был депортирован в США. В августе 2016 года жюри присяжных в Сиэтле признало Селезнева виновным в кибермошенничестве по 38 из 40 пунктов. 21 апреля 2017 года россиянин был приговорен к 27 годам тюремного заключения и выплате $170 млн. В декабре 2017 года Министерство юстиции США объявило, что Селезнев по обвинениям в Джорджии и Неваде приговорен еще к 14 годам тюремного заключения. Он отбывал это наказание параллельно с 27-летним сроком заключения. Эти сроки не суммируются.
Вадим Красиков, по версии немецкой прокуратуры в августе 2019 года подъехал сзади на велосипеде к Зелимхану Хангошвили, участвовавшему во Второй чеченской войне на стороне сепаратистов, и произвел три выстрела из пистолета, в результате которых Хангошвили был убит на месте. 15 декабря 2021 г. суд в Берлине приговорил Красикова к пожизненному заключению. Обвинение посчитало, что преступление было политически мотивированным, а киллер был связан с ФСБ и действовал по заказу российских властей.
Михаил Микушин в октябре 2022 года был задержан Норвегией по подозрению в сборе данных по заданию российских властей. Как утверждало следствие, он являлся российским разведчиком-нелегалом. В октябре 2022 г. ему было предъявлено обвинение в шпионаже.
Павел Рубцов в феврале 2022 года был арестован в Польше по подозрению в шпионаже. Польские власти обвинили его в том, что он проводил «операции в пользу России, пользуясь своим журналистским статусом». Местные спецслужбы заявили, что он якобы собирал данные, которые при передаче российским спецслужбам могли негативно сказаться на безопасности республики. Официальное обвинение так и не было предъявлено, но по польским законам ему могло грозить до 10 лет тюрьмы.