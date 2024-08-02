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Врио губернатора Самарской области побывал в Сызрани с незапланированным визитом

Вячеслав Федорищев и Максим Орешкин приехали в Сызрань.

Источник: соцсети

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в четверг, 1 августа, посетили с незапланированным визитом Сызрань. Сюда они отправились после насыщенного рабочего дня в Тольятти. До Сызрани глава региона и замруководителя администрации президента доехали по новой трассе «Обход Тольятти» на «Ниве».

— Я первый раз в городе. У меня запланирован большой рабочий визит 17 августа. Я всех жду и приглашаю на встречи. Она будет не одна. Будет посещение предприятий, социальных объектов. И самое главное — встреча с жителями, с вами, — сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

В Сызрани Вячеслав Федорищев и Максим Орешкин посетили приемную, где принимают обращения граждан к главе региона, а также набережную и площадь у Кремля. Визит проходил с целью посетить проблемные точки, о которых сызранцы говорят в своих сообщениях. Врио губернатора пообещал внимательно изучить и отработать обращения граждан, а 17 августа ответить на их вопросы.