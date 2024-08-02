Врио губернатора Самарской области побывал в Сызрани с незапланированным визитом

— Я первый раз в городе. У меня запланирован большой рабочий визит 17 августа. Я всех жду и приглашаю на встречи. Она будет не одна. Будет посещение предприятий, социальных объектов. И самое главное — встреча с жителями, с вами, — сообщил глава региона в своем телеграм-канале.