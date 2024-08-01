Изменит ли беспрецедентный обмен заключенными отношения России с Западом

Владимир Путин всегда был известен тем, что борется за возвращение своих, наиболее остро для него раньше стоял вопрос возврата Бута и Ярошенко, но затем к этому добавилось и требование освобождения Вадима Красикова, сказала РБК политолог Татьяна Становая. «Вокруг этого строились все переговоры последних двух лет, которые упирались в массу сложностей: неоднозначность немецкого закона, переплетение политических интересов и интересов спецслужб, уж не говоря про сложности с логистикой и организацией», — продолжает она. Для американцев же главным фокусом также было возвращение их граждан, которые представляют не столько общественно-политическую ценность, сколько людей, которые могли быть связаны со спецслужбами. Нужно было также скоординировать интересы России, Соединенных Штатов, Германии, а также других вовлеченных стран, поэтому это заняло так много времени, объясняет эксперт длительность переговорного процесса.