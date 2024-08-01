Иран заявил, что Израиль перешел красную черту и ответит за это

Как сообщило сегодня ХАМАС, глава политбюро погиб при израильском ударе по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США, а также заявило, что эта атака не останется без ответа.