Иран заявил, что Израиль перешел красную черту и ответит за это

«Убив Исмаила Ханию, израильский режим пересек красную черту и поставил под угрозу мир и стабильность в регионе и мире, поэтому Исламская Республика Иран без сомнения воспользуется своим неотъемлемым и законным правом на защиту своей территориальной целостности и национальной безопасности», — приводит его слова официальный Telegram-канал дипведомства.
Как сообщило сегодня ХАМАС, глава политбюро погиб при израильском ударе по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США, а также заявило, что эта атака не останется без ответа.
Миссия Ирана при ООН заявила, что Тегеран ответит на убийство главы политбюро ХАМАС спецоперациями, призванными вызвать «глубокое раскаяние» у преступника. МИД республики возложил ответственность за удар на Израиль. При этом в Тегеране назвали США соучастником убийства. Как заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, Израиль «подготовил почву для своего сурового наказания», ликвидировав Ханию, который находился в республике в качестве гостя.
В Тель-Авиве отказались комментировать инцидент. При этом Jerusalem Post писала, что власти еврейского государства поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не знали о готовящейся атаке на главу политбюро палестинского движения и непричастны к ней.