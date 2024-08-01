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Путин встречается с освобожденными после обмена россиянами. Видеотрансляция

Президент РФ Владимир Путин в терминале Внуково-2 встречается с освобожденными после обмена россиянами.

1 августа 2024 года Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что в результате прошедшего в аэропорту города Анкары обмена на родину были возвращены Артем и Анна Дульцевы, Владислав Клюшин, Вадим Конощёнок, Вадим Красиков, Михаил Микушин, Павел Рубцов и Роман Селезнёв, а также несовершеннолетние дети. Российские граждане были обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств.