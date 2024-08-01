Путин встретил вернувшихся после обмена россиян

«Прежде всего хочу всех поздравить с возвращением на Родину», — сказал президент.
Глава государства также поблагодарил за верность присяге и долгу тех, кто имеет отношение к военной службе, и сообщил о представлении их к госнаградам.
Как отметил источник в одном из российских компетентных ведомств, в списке освобожденных значатся Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, а также несовершеннолетние дети. Кроме того, в нем числится «находившийся в ФРГ и отбывавший пожизненное наказание гражданин России, известный под фамилией Красиков».
Многим из этих людей вменяли сотрудничество с российской разведкой, однако в большинстве случаев их вину так и не удалось доказать, подчеркнул собеседник агентства.
Ожидалось, что на родину также вернется Александр Винник, которого в США обвинили в сговоре с целью отмывания денег. Тем не менее, как заявила РИА новости его мать Вера, ее сын в четверг позвонил из американской тюрьмы и сообщил, что его вычеркнули из списка на обмен без объяснения причин.
В свою очередь, из России выслали Пола Уилана, Кевина Лика, Эвана Гершковича, Демури Воронина, Владимира Кара-Мурзу*, Алсу Курмашеву, Лилию Чанышеву, Вадима Останина, Ксению Фадееву, Александру Скочиленко, Илью Яшина*, Андрея Пивоварова и Олега Орлова*.
Как отметили в Кремле, Владимир Путин подписал указы об их помиловании для возвращения на родину находившихся в заключении за рубежом россиян. Москва также поблагодарила президента Белоруссии Александра Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговоренного к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера. Кроме того, в Кремле выразили признательность странам, помогавшим в подготовке обмена.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента