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Вернувшихся после обмена россиян представят к госнаградам

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Все находившиеся в заключении на Западе россияне, которые были освобождены в результате обмена, будут представлены к государственным наградам. Это пообещал вернувшимся на родину гражданам встретивший их в аэропорту Внуково-2 президент РФ Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

«Все вы будете представлены к государственным наградам», — сказал глава государства.

«Мы с вами еще увидимся, поговорим о вашем будущем, — пообещал президент. — А сейчас просто хочу вас поздравить с возвращением домой».

Путин Владимир