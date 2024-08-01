Вернувшихся после обмена россиян представят к госнаградам

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Все находившиеся в заключении на Западе россияне, которые были освобождены в результате обмена, будут представлены к государственным наградам. Это пообещал вернувшимся на родину гражданам встретивший их в аэропорту Внуково-2 президент РФ Владимир Путин.