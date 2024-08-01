Вернувшихся после обмена россиян представят к госнаградам

«Все вы будете представлены к государственным наградам», — сказал глава государства.
«Мы с вами еще увидимся, поговорим о вашем будущем, — пообещал президент. — А сейчас просто хочу вас поздравить с возвращением домой».
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Все находившиеся в заключении на Западе россияне, которые были освобождены в результате обмена, будут представлены к государственным наградам. Это пообещал вернувшимся на родину гражданам встретивший их в аэропорту Внуково-2 президент РФ Владимир Путин.
«Все вы будете представлены к государственным наградам», — сказал глава государства.
«Мы с вами еще увидимся, поговорим о вашем будущем, — пообещал президент. — А сейчас просто хочу вас поздравить с возвращением домой».