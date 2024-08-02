Наш на ваш: как прошел крупнейший обмен заключенными между Россией и Западом

В РФ, в частности, возвращаются Вадим Красиков, Роман Селезнев, Артем и Анна Дульцевы и Павел Рубцов. Кроме того, как сообщают СМИ, 13 человек — в Германию и трое — в США: журналист Эван Гершкович, бывший морской пехотинец Пол Уилан и осужденная за фейки о ВС РФ Алсу Курмашева. В сделку вошел и помилованный в Белоруссии Рико Кригер. Кто еще включен в исторический обмен и как это отразится на отношениях России и Запада — в материале «Известий».
Кого включили в обменный список
В четверг, 1 августа, состоялся самый масштабный обмен заключенными между Россией, Белоруссией и Западом с советских времен. В список вошли 26 человек, которые находились в заключении в семи странах. Посредником в этой процедуре выступила Анкара.
В результате обмена в Россию вернулись Вадим Красиков, Артем и Анна Дульцевы, Роман Селезнев, Михаил Микушин, Павел Рубцов, Владислав Клюшин, Вадим Конощенко и двое несовершеннолетних, вероятно это дети Дульцевых, находившиеся после задержания родителей в приемной семье.
Владимир Путин лично встретил в аэропорту Внуково-2 всех освобожденных. Тут же, вдоль красной дорожки, выстроился почетный караул. Граждан РФ приветствовали почти четыре десятка военнослужащих Президентского полка. Во встрече также участвовали директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и министр обороны Андрей Белоусов.
— Прежде всего хочу вас всех поздравить с возвращением на Родину. Сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе. Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и родине, которая ни минуты о вас не забывала. И вот вы дома. Все вы будете представлены к государственным наградам. Мы с вами еще увидимся, поговорим о вашем будущем. А сейчас просто хочу поздравить с возвращением домой, — сказал президент.
В США и Германию отправились Эван Гершкович, Пол Уилан, Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом), Алсу Курмашева, Илья Яшин (признан в РФ иноагентом), Кевин Лик, Демури Воронин, Лилия Чанышева, Вадим Останин, Ксения Фадеева, Александра Скочиленко, Андрей Пивоваров и Олег Орлов (признан в РФ иноагентом). Кремль сообщил, что президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании всех вышеперечисленных граждан. Там также сказали, что решение об этом было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
В сделку также включили немецкого гражданина Рико Кригера, который был ранее приговорен к смертной казни в Белоруссии. Накануне глава республики Александр Лукашенко помиловал Кригера. Кремль также выразил благодарность президенту Белоруссии за этот жест доброй воли. Москва выразила признательность и руководству других стран, оказавших содействие в подготовке обмена.
Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов подчеркнул значимость этого исторического события.
— Подобный обмен заключенными, который действительно беспрецедентно массовый, случился потому, что это выгодно обеим сторонам. России было важно получить назад Вадима Красикова в первую очередь, во вторую очередь еще целый ряд россиян, которые сидели в западных тюрьмах. Соединенным Штатам было важно получить Пола Уилана, Эвана Гершковича и заодно так называемых российских оппозиционеров, — поделился с «Известиями» Дмитрий Суслов.
Не все заключенные, обмена которых ждали, вошли в сделку. Так, например, ходили слухи о предполагаемом возвращении в США Марка Фогеля, который был арестован в августе 2021 года, и осужден в июне 2022-го за контрабанду наркотиков. Фогеля приговорили к 14 годам лишения свободы. В России же ожидали Александра Винника, который был задержан в Греции во время отдыха 25 июля 2017 года по запросу США. Его обвинили в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже несуществующую интернет-биржу криптовалют. Позже его экстрадировали в Штаты, где с того момента за его обмен борются российские дипломаты.
— Александр мне позвонил из своей тюрьмы. Его вычеркнули из списка, — рассказала «Известиям» его мать Вера Винник.
Подробности об освобожденных
В обмен вошли журналисты, бизнесмены, политологи и оппозиционеры с двух сторон. У некоторых из них есть двойное гражданство. Один из вернувшихся в Россию — Вадим Красиков, который в 2021 году был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в убийстве в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. В 2019-м президент РФ Владимир Путин назвал Хангошвили человеком, «принимавшим участие в боевых действиях, сепаратистом», а также одним из организаторов теракта в московском метро. Генпрокуратура и правительство Германии утверждали, что подозреваемый совершил убийство по заказу российских властей. Москва не раз отрицала связь с убийством гражданина Грузии в Германии.
В список включили Артема и Анну Дульцевых, которые были осуждены словенским судом на год и семь месяцев за шпионаж.
Значилось в перечне и имя Романа Селезнева, которого задержали на Мальдивах в 2014 году американские спецслужбы. В США его обвинили в кибермошенничестве и причинении ущерба на территории трех штатов на сумму около $170 млн, в результате чего приговорили в штате Вашингтон к 27 годам лишения свободы, а в Джорджии и Неваде — к 14.
Эти сроки не суммировались, их отбывание шло параллельно. Ранее адвокат Селезнева Игорь Литвак рассказал «Известиям» о тяжелом состоянии здоровья своего подзащитного, указав на необходимость срочного и качественного лечения. В преддверии возвращения Романа «Известиям» удалось пообщаться с его женой — Анной Отиско, с которой они не виделись 10 лет.
— Очень долго ждали, безумно рады, хочется скорее встретиться, обняться, поцеловаться и быть рядом. Пока пребываем в приятном шоке. Мурашки по телу, руки трясутся конечно от радости и восторга, что это всё-таки случилось. Внутренний приятный мандраж, — поделилась Анна.
Также в Россию вернулся заключенный по обвинению в участии в иностранной разведывательной деятельности против Польши Павел Рубцов и Вадим Конощенок, которого федеральный суд США в 2023 году обвинил в контрабанде американских технологий и боеприпасов в Россию. Приговоренный в Штатах к тюремному сроку по подозрению в кибермошенничестве бизнесмен Владислав Клюшин также вернулся на Родину, как и задержанный по делу о шпионаже в Норвегии Михаил Микушин.
В США, в свою очередь, отправился журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, которого задержали в Екатеринбурге в конце марта 2023 года. По информации Генпрокуратуры РФ, он по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о работе Уралвагонзавода, что было подтверждено документально. Суд признал Гершковича виновным и приговорил к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Во время интервью с Владимиром Путиным американский журналист Такер Карлсон лично попросил помиловать его коллегу. Президент России подчеркнул, что такая возможность существует только при «встречном движении со стороны наших партнеров».
Помимо Гершковича в США вернулся и бывший морской пехотинец Пол Уилан, задержанный в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020-го Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима. Ранее американец обвинил Вашингтон в «предательстве», когда он не был включен в список на обмен и когда в Россию возвращали Виктора Бута, в Штаты отправилась баскетболистка Бриттни Грайнер.
Его адвокат Владимир Жеребенков выразил уверенность, что в обмене были задействованы спецслужбы всех стран, которые принимали участие в переговорном процессе и самом обмене: России, Белоруссии, США, Германии, Норвегии, Словении и Турции, где операция и состоялась.
Среди тех, кого освободила российская сторона, числится и Владимир Кара-Мурза, осужденный на 25 лет по обвинениям в госизмене, распространении фейков про российскую армию и осуществлении нежелательной деятельности. Также в списке числятся имена бывших координаторов штабов Навального (признаны в России экстремистской организацией, их деятельность запрещена) Лилии Чанышевой, Ксении Фадеевой и Вадима Останина. Чанышеву и Фадеева в 2022-м приговорили к семи с половиной годам и к девяти годам колонии по статье об организации деятельности экстремистского сообщества, Останина в 2023-м приговорили к девяти годам лишения свободы. В списки на обмен попала художница Александра Скочиленко и политолог Илья Яшин, которые в 2023 году были приговорены к семи и восьми с половиной годам лишения свободы за распространение фейков об армии России.
Также в списке есть имя Олега Орлова, который был председателем «Мемориала» (организация признана иноагентом, ликвидирована), редактора «Радио Свобода» (признана в РФ иноагентом) Алсу Курмашевой и велоактивиста Германа Мойжеса. В перечне оказался экс-директор «Открытой России» (признана нежелательной на территории России и запрещена) Андрей Пивоваров, которого в 2024 году приговорили к четырем годам колонии за сотрудничество с нежелательной организацией. Под обмен попал и Дитер Воронин, который также известен под грузинским именем Демури Воронин. Он был приговорен в 2023 году к 13 годам и трем месяцам колонии за участие в одном из эпизодов дела журналиста Ивана Сафронова. Также Кремль в списке помилованных опубликовал имя Кевина Лика, которого в 2023 году Верховный суд Адыгеи приговорил за госизмену к четырем годам исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год.
Недавние громкие обмены
Ряд громких обменов состоялся между США и Россией в 2022-м. В апреле того года на Родину вернулся российский летчик Константин Ярошенко, который находился под стражей с 2010-го. В США его осудили на 20 лет тюрьмы по обвинению в контрабанде наркотиков. Ярошенко был обменен на американского гражданина Тревора Рида, который был осужден за нападение на российских правоохранителей.
В том же году состоялся еще один обмен по формуле «1 к 1» — отпустили Виктора Бута, арестованного по запросу США в Таиланде в 2008 году. Его экстрадировали в 2010-м, а в 2012-м приговорили к 25 годам тюремного заключения, обвиняя в торговле оружием и поддержке терроризма. Американская сторона включила в обмен баскетболистку Бриттни Грайнер, которую осудили на девять лет колонии общего режима за контрабанду наркотиков. В феврале 2022 года ее задержали в московском аэропорту Шереметьево за попытку провезти две электронных сигареты, наполненных гашишным маслом.
Влияние обмена на российско-американские отношения
Обмен заключенными не повлечет изменения в двусторонних отношениях США и России, в том числе по украинскому вопросу, заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.
— Это не какая-то перезагрузка отношений. Нет каких-то изменений [в отношениях между Москвой и Вашингтоном], — сказал он, добавив, что проведенный обмен не отразится на украинском вопросе.
Подобный обмен ничего кардинально в отношениях стран не поменяет, уверен и ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Константин Блохин.
— Это все-таки необходимость, поэтому здесь нет фундаментальных причин для изменения этого курса, — сказал он «Известиям».
Подобный обмен важен для всех сторон и он подтверждает, что каналы коммуникации между Россией и США есть, однако они мизерные, отметил эксперт. Обмен заключенными, по которым сотрудничают стороны, — это скорее исключение, во всех остальных сферах конфронтация идет по восходящей.
Схожей позиции придерживается и экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, который заявил, что российско-американские отношения не сдвинутся с мертвой точки.
— Я не уверен, что это как-то изменит наши отношения. Это не изменит геополитическую ситуацию между Россией и США, к сожалению. Канал, который существует, например, между директором ЦРУ Биллом Бернсом и главой ФСБ Александром Бортниковым, не прерван. Но контакты, которые должны происходить между президентом Байденом и президентом Путиным, между министром иностранных дел Сергеем Лавровым и госсекретарем Энтони Блинкеном — они были закрыты, и нет никаких признаков того, что они будут восстановлены, — поделился с «Известиями» Ларри Джонсон.
Он также дал понять, что в настоящий момент американская сторона не заинтересована в деэскалации напряжения между странами.
— В любом случае, нет никаких признаков того, что США собираются изменить свой курс действий. Народ России должен понять, что США не заинтересованы в заключении с ней сделки. Я знаю, что русские открыто говорят: «Эй, мы можем поладить?» Соединенные Штаты не заинтересованы в том, чтобы найти общий язык. Или они говорят: «Вы можете с нами поладить, но только на наших условиях, что означает — вы сдаетесь», — считает эксперт.
Доцент и заведующий лабораторией политической географии и современной геополитики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков считает, что состоявшийся обмен может оказать положительный эффект на диалог двух стран.
— Я думаю, что этот обмен никак фундаментально не отразится на российско-американских отношениях, потому что они все-таки сфокусированы вокруг гораздо более масштабных проблем. Но тем не менее это достаточно позитивный аспект, который нужно принимать во внимание в контексте разговоров о поиске мирного разрешения ситуации на Украине. Как правило такие сложные моменты все-таки требуют большой проработки и нередко более технические по своему характеру обмены пленными и заключенными, становятся неким пробным шагом, который, с одной стороны, создает более позитивный отзыв, с другой стороны, показывает, что взаимодействие все-таки есть, — сказал «Известиям» Дмитрий Новиков.
Связь с предстоящими выборами в США
Часть экспертного сообщества считает, что эта акция имеет существенную связь с предстоящими в США выборами и попытками демократов повысить свои рейтинги, о чем пишут некоторые издания.
— Если бы Камала Харрис была представлена как та, кто вел переговоры об этой сделке, то, возможно, это имело бы какой-то положительный эффект. Самая большая проблема Харрис сейчас связана с ее достижениями, которых у нее нет. Но я не думаю, что она способна вести подобные переговоры, — рассуждает Ларри Джонсон.
Дмитрий Новиков считает, что обмен вряд ли окажет какое-то значимое влияние на президентскую гонку.
— Безусловно они (демократы) будут продавать это как определенное достижение, но Харрис никоим образом в этом процессе не участвовала и приклеивать это к ее достижением будет достаточно искусственно. Такие обмены готовятся сильно загодя, и я думаю, что этот прорабатывался за пару месяцев до сегодняшнего дня. Поэтому скорее всего, в раскладах того времени, это делалось под администрацию Байдена, — считает эксперт.
Другая же часть экспертов полагает, что обмен очень положительно отразится на кампании вице-президента США.
— Для Харрис — это большой вклад в ее предвыборную борьбу. Россия естественно не преследует цели помогать ей на выборах, но вот сложилась такая уникальная ситуация «win-win», когда и Москве было выгодно, и Вашингтону тоже, — рассуждает Дмитрий Суслов.
Специалист также предположил потенциальную встречу Харрис с Гершковичем, Уиланом или обоими одновременно, что тем или иным образом поможет ей на выборах.
К слову, кандидат от республиканцев Дональд Трамп уже раскритиковал состоявшийся обмен, потребовав администрацию Байдена обнародовать его подробности, подозревая, что он невыгоден для США.