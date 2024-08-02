Наш на ваш: как прошел крупнейший обмен заключенными между Россией и Западом

Также в списке есть имя Олега Орлова, который был председателем «Мемориала» (организация признана иноагентом, ликвидирована), редактора «Радио Свобода» (признана в РФ иноагентом) Алсу Курмашевой и велоактивиста Германа Мойжеса. В перечне оказался экс-директор «Открытой России» (признана нежелательной на территории России и запрещена) Андрей Пивоваров, которого в 2024 году приговорили к четырем годам колонии за сотрудничество с нежелательной организацией. Под обмен попал и Дитер Воронин, который также известен под грузинским именем Демури Воронин. Он был приговорен в 2023 году к 13 годам и трем месяцам колонии за участие в одном из эпизодов дела журналиста Ивана Сафронова. Также Кремль в списке помилованных опубликовал имя Кевина Лика, которого в 2023 году Верховный суд Адыгеи приговорил за госизмену к четырем годам исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год.