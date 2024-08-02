В Петербурге заработает проект «Серебряный возраст»

Планируется повышение ожидаемой продолжительности жизни. В настоящее время она в Петербурге составляет 76 лет — на 3 года выше средней по стране, однако ее необходимо поднять до 80 лет. По словам градоначальника, именно на это направлен новый проект «Серебряный возраст».