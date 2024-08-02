Ричмонд
+26°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге заработает проект «Серебряный возраст»

Создадут 18 районных и четыре общегородских «серебряных» центра с медицинскими кабинетами, однако основной упор будет сделан на спорт.

В Петербурге создадут проект «Серебряный возраст». Об этом рассказали в пресс-службе городского правительства, ссылаясь на губернатора Северной столицы.

Планируется повышение ожидаемой продолжительности жизни. В настоящее время она в Петербурге составляет 76 лет — на 3 года выше средней по стране, однако ее необходимо поднять до 80 лет. По словам градоначальника, именно на это направлен новый проект «Серебряный возраст».

«Серебряный возраст» — это городской проект, который будет работать на достижение целей нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и дополнит его. «Серебряный возраст» охватит порядка 2 млн человек. Среди них не только пенсионеры, но и горожане возраста старше 50.

Мы хотим поменять подходы к созданию для них комфортной и поддерживающей среды. Обеспечить медицинское и социальное сопровождение во второй половине жизни. Создать новый петербургский стандарт для серебряного поколения.

Губернатор Петербурга

Проект включит четыре направления: «Здоровье», «Спорт», «Образование» и «Досуг». Создадут 18 районных и четыре общегородских «серебряных» центра с медицинскими кабинетами, однако основной упор будет сделан на спорт.

Кроме того, на базах городских колледжей сформируют систему профессиональной переподготовки, где граждан серебряного возраста обучат востребованным и важным профессиям — педагога, экскурсовода, сиделки и другим.