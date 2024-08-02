Николай Долгополов — о беспрецедентном по масштабу обмене заключенными

Президент Владимир Путин встречал освобожденных у трапа. Обнял Вадима Красикова, отбывавшего пожизненное в Германии за уничтожение нелюдя, которому на земле нет места. Вручил букет цветов Анне Дульцевой, которая вместе с мужем Артемом томилась в Словении, потрепал по голове их дочку и сына. Все удостоились знаков внимания. Путин был радостен, искренен, немногословен. Он выполнил то, что считал своим долгом. Наша страна своих в беде не оставляла, особенно если эти свои рисковали ради Родины жизнью.