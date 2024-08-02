Николай Долгополов — о беспрецедентном по масштабу обмене заключенными

Новости ждали. Витала в воздухе. И обмен произошел, и не припомнится, чтобы в новейшей истории, да не только новейшей, было нечто подобное по масштабу. 26 заключенных вернулись домой из семи стран. Наших — восемь взрослых и двое детишек.
Президент Владимир Путин встречал освобожденных у трапа. Обнял Вадима Красикова, отбывавшего пожизненное в Германии за уничтожение нелюдя, которому на земле нет места. Вручил букет цветов Анне Дульцевой, которая вместе с мужем Артемом томилась в Словении, потрепал по голове их дочку и сына. Все удостоились знаков внимания. Путин был радостен, искренен, немногословен. Он выполнил то, что считал своим долгом. Наша страна своих в беде не оставляла, особенно если эти свои рисковали ради Родины жизнью.
Президент Джо Байден произнес речь в присутствии родственников обмененных в Белом доме. Что интересно, не запинался и не путался, ожидаемых несуразиц не выдавал. Близкое возвращение освобожденных американцев его явно тронуло. Дает шанс продержаться в Белом доме до конца, пересидеть, избежать нападок. Что, как показалось, уходящую «хромую утку» больше всего порадовало.
Обмены были. В моих книгах посвящал этому целые главы. Но таких как этот, где решались судьбы 26 человек, не было. Разные государства, относящиеся друг к другу с уважением, с ненавистью, с подобострастием, нашли общий язык. Это Россия и Беларусь с одной стороны. Совсем с другой — США, Германия, Польша, Словения, Норвегия.
Отыскались возможности совершить по масштабу невиданное в обстановке исключительно сложной, с которой по тяжести и сравнить почти что не с чем.
Значит, можно? Есть связи и прямые контакты. Первая мысль: все это на уровне спецслужб. Чем это плохо? Подробности не раскрыты. Ясно, что переговорщики разных стран работали, устанавливали контакты, наверняка выходили на разные самые высокие уровни. И там, наверху находили понимание.
Не забудем о турках. Их посреднические усилия заслуживают похвалы. А президент Лукашенко помиловал немецкого шпиона, заменив смертную казнь свободой.
Самолеты с освобожденными разлетелись по разным континентам. Они, континенты, также далеки друг от друга, как далеки от общего понимания и общего языка наши сложные отношения, возникшие, вот уж точно, по российской вине.
Мы с презрением относимся к улетевшим. Это еще те пассажиры. Ни капли сочувствия они не вызывают.
За наших — гордость. Понятно, кем и чем гордимся.
Весь процесс обмена и его результат вселяют надежды…