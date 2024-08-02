Захарова назвала обмен заключенными «битвой самообладаний»

Захарова подчеркнула, что в этой ситуации самообладание проявили как сами заключенные и представители спецслужб, так и политические власти всех сторон, участвующих в обмене. При этом российская сторона оказалась лучшей «по всем показателям», сказала она.
«Возможно, это еще вопрос веры и надежды, что за тобой народ и государство. А сегодняшняя история эту веру и надежду в очередной раз превратила в знание того, что #СвоихНеБросаем», — написала дипломат.
Напомним, 1 августа состоялся масштабный обмен заключенными между РФ, Белоруссией и странами Запада. В Россию удалось вернуть восемь человек, в США отправились трое заключенных, а в Германию — 13.
Среди помилованных Россией заключенных оказались американцы Пол Уилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева. Их возвращение подтвердил президент США Джо Байден.