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Захарова назвала обмен заключенными «битвой самообладаний»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала прошедший 1 августа обмен заключенными «битвой самообладаний». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Захарова подчеркнула, что в этой ситуации самообладание проявили как сами заключенные и представители спецслужб, так и политические власти всех сторон, участвующих в обмене. При этом российская сторона оказалась лучшей «по всем показателям», сказала она.

«Возможно, это еще вопрос веры и надежды, что за тобой народ и государство. А сегодняшняя история эту веру и надежду в очередной раз превратила в знание того, что #СвоихНеБросаем», — написала дипломат.

Напомним, 1 августа состоялся масштабный обмен заключенными между РФ, Белоруссией и странами Запада. В Россию удалось вернуть восемь человек, в США отправились трое заключенных, а в Германию — 13.

Среди помилованных Россией заключенных оказались американцы Пол Уилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева. Их возвращение подтвердил президент США Джо Байден.

Захарова Мария
дипломатия