Во Франции заявили, что террористы из Мали обучались на Украине

«По словам источников, сотрудничество не ограничивается обменом разведданными. Спецслужбы Украины обучали малийских повстанцев обращению с небольшими самодельными беспилотниками, оснащенными взрывчаткой», — написало издание.
По словам малийского военного источника, члены CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения, говорится в статье.
31 июля сенегальское издание Senenews сообщило, что власти Мали и Мавритания ведут расследование подготовки местных террористов украинскими инструкторами.
До этого сообщалось, что в Мали авиация атаковала занятый боевиками-туарегами город Тинхаватин. Удар был нанесен в ответ на нападение боевиков на бойцов ЧВК «Вагнер» и военнослужащих Вооруженных сил Мали.
29 июля англоязычное издание Kyiv Post опубликовало фото повстанцев из племени туарегов, которые позировали в Африке с украинским флагом.