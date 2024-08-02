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Во Франции заявили, что террористы из Мали обучались на Украине

Террористы, входящие в альянс малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA, ездили на Украину для прохождения обучения. Об этом сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на малийский военный источник.

Источник: AP 2023

«По словам источников, сотрудничество не ограничивается обменом разведданными. Спецслужбы Украины обучали малийских повстанцев обращению с небольшими самодельными беспилотниками, оснащенными взрывчаткой», — написало издание.

По словам малийского военного источника, члены CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения, говорится в статье.

31 июля сенегальское издание Senenews сообщило, что власти Мали и Мавритания ведут расследование подготовки местных террористов украинскими инструкторами.

До этого сообщалось, что в Мали авиация атаковала занятый боевиками-туарегами город Тинхаватин. Удар был нанесен в ответ на нападение боевиков на бойцов ЧВК «Вагнер» и военнослужащих Вооруженных сил Мали.

29 июля англоязычное издание Kyiv Post опубликовало фото повстанцев из племени туарегов, которые позировали в Африке с украинским флагом.