Ярошенко и Бут прокомментировали масштабный обмен заключенными

«[Западные службы] выкрадывают наших граждан и осуждают, и фабрикуют дела. Поэтому здесь это факт, понимаете, для достижения целей, которые они преследуют. А преследуют они что ― это подрыв нашего государства», ― заявил он в беседе с «Известиями».
Эту точку зрения подтверждает находившийся на протяжении 14 лет в заключении в США по сфабрикованному уголовному делу Виктор Бут, которого в 2022 году обменяли на американскую баскетболистку Бритни Грайнер, которая получила срок за контрабанду наркотиков в РФ.
«Специальный канал с американской стороны, у них есть посол по особым поручениям, который занимается такими вот американцами, которых они называют “заложниками”, и представителями наших спецслужб, которые договариваются, когда есть политическая воля», ― прокомментировал Бут.
Ранее в этот день в турецкой Анкаре прошел обмен заключенными между РФ и странами Запада. На родину вернулись восемь россиян, задержанных в ряде государств НАТО. Самолет с возвращающимися после обмена россиянами прибыл в Москву вечером в четверг. Борт приземлился в аэропорту Внуково-2. В аэропорту их встретил лично президент России Владимир Путин. По его словам, вернувшиеся после обмена россияне, которые имеют отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
В свою очередь, РФ освободила 14 человек, президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании 13 из них, одного помиловали в Белоруссии. В Россию же вернулись Вадим Красиков, Роман Селезнев, супруги Дульцевы (освобождены в Словении), журналист Павел Рубцов (освобожден в Польше), Вадим Конощенок, Михаил Микушин (освобожден в Норвегии) и Владислав Клюшин.
Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, обмен заключенными стал показателем самообладания властей и россиян, которые были освобождены. Она подчеркнула: произошедший обмен показал, что власти РФ не бросают своих граждан.