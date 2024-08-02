Еще один кандидат в губернаторы выбыл из предвыборной гонки в Хабаровском крае

По данным на 1 августа 2024 года, еще один кандидат выбыл из предвыборной гонки. Как сообщили в краевом Избиркоме, отказано в регистрации Андрею Смалису, выдвинутому избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии “Казачья партия Российской Федерации”. Он не предоставил достаточное количество достоверных подписей депутатов и (или) глав муниципальных образований, необходимых для регистрации кандидата на должность Губернатора Хабаровского края.