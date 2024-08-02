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Еще один кандидат в губернаторы выбыл из предвыборной гонки в Хабаровском крае

В Хабаровском крае продолжается предвыборная кампания.

Источник: Reuters

По данным на 1 августа 2024 года, еще один кандидат выбыл из предвыборной гонки. Как сообщили в краевом Избиркоме, отказано в регистрации Андрею Смалису, выдвинутому избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии “Казачья партия Российской Федерации”. Он не предоставил достаточное количество достоверных подписей депутатов и (или) глав муниципальных образований, необходимых для регистрации кандидата на должность Губернатора Хабаровского края.

Ранее сообщалось, что из предвыборной гонки выбыли Константин Могильный, выдвинутый политической партией «Гражданская платформа», Александр Терехов, представитель «Партии пенсионеров», Евгений Шестюк, выдвинутый от политической партии «Родина», и Михаил Сидоров, выдвинутый партией «Справедливая Россия — за правду».