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В Германии назвали состоявшийся обмен заключенными двойной победой Путина

Состоявшийся обмен заключенными стал двойной победой для президента РФ Владимира Путина, поскольку России удалось навязать Западу свои условия. Об этом 1 августа написала немецкая газета Die Welt.

Источник: РИА "Новости"

«В рамках исторической сделки Россия освобождает политических заключенных. Но это двойная победа Путина. Теперь Кремль диктует условия Западу», — говорится в публикации.

Как указали в газете, это событие может создать опасные условия в будущем.

Ранее в этот день в турецкой Анкаре прошел обмен заключенными между РФ и странами Запада. На родину вернулись восемь россиян, задержанных в ряде государств НАТО.

Всего РФ освободила 14 человек, включая троих американцев (Пол Уилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева), одного держателя грин-карты (Владимир Кара-Мурза), пятерых немцев (Кевин Лик, Демури Воронин, Рико Кригер) и семерых граждан РФ (Илья Яшин, Олег Орлов, Андрей Пивоваров, Лилия Чанышева, Александра Скочиленко, Ксения Фадеева, Вадим Останин). Президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании 13 из них, одного помиловали в Белоруссии.

В Россию же вернулись Вадим Красиков, Роман Селезнев, супруги Дульцевы (освобождены в Словении), журналист Павел Рубцов (освобожден в Польше), Вадим Конощенок, Михаил Микушин (освобожден в Норвегии) и Владислав Клюшин.

Самолет с возвращающимися после обмена россиянами прибыл в Москву вечером в четверг. Борт приземлился в аэропорту Внуково-2. В аэропорту их встретил лично президент России Владимир Путин. По его словам, вернувшиеся после обмена россияне, которые имеют отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.

Путин Владимир