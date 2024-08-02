В Германии назвали состоявшийся обмен заключенными двойной победой Путина

Самолет с возвращающимися после обмена россиянами прибыл в Москву вечером в четверг. Борт приземлился в аэропорту Внуково-2. В аэропорту их встретил лично президент России Владимир Путин. По его словам, вернувшиеся после обмена россияне, которые имеют отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.