Дмитрий Демешин пообещал строго спрашивать с чиновников в Хабаровском крае

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин прокомментировал арест бывшего зампреда правительства по социальным вопросам Евгения Никонова. Он отметил, что спрос с чиновников будет жесткий, и смотреть власти будут, в первую очередь, на мнение жителей региона. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Если в топ-3 жалоб от хабаровчан войдут вопросы качества здравоохранения, разговоры о недостроенных объектах или ухудшении ситуации после их модернизации, спрашивать будут с ответственных лиц. На рейтинги внимания обращать никто не будет, заявил Демешин.
Например, сейчас проблемы уже есть: в Комсомольске не построены детская больница и онкологический центр, а на завершение работ по последнему объекту ответственные просят еще семь миллиардов рублей. Федеральный центр выделил деньги на 26 объектов, но контракты заключены только по 10 из них. У остальных — нулевая степень готовности, даже не были проведены торги на привлечение подрядчиков.
«И когда я вывожу эти вопросы на расширенные уровни, мне начинают врать. Это непозволительно. Конечно, мы внимательно разобрались, в чем причина. Наглядно увидели, что минздрав спустил закупки до уровня главных врачей. А они должны заниматься обеспечением здравоохранения людей, а не строительными и закупочными процедурами. Было много моих предупреждений, и чем они закончились, вы увидели», — заявил Дмитрий Демешин.