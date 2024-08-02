Дмитрий Демешин пообещал строго спрашивать с чиновников в Хабаровском крае

«И когда я вывожу эти вопросы на расширенные уровни, мне начинают врать. Это непозволительно. Конечно, мы внимательно разобрались, в чем причина. Наглядно увидели, что минздрав спустил закупки до уровня главных врачей. А они должны заниматься обеспечением здравоохранения людей, а не строительными и закупочными процедурами. Было много моих предупреждений, и чем они закончились, вы увидели», — заявил Дмитрий Демешин.