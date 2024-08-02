Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Су-35С выполнили патрулирование над нейтральными водами Черного моря

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Экипажи сверхманевренных истребителей Су-35С Воздушно-космических сил России осуществили плановое патрулирование над нейтральными водами Черного моря в зоне ответственности группировки войск «Юг», сообщило в пятницу утром Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Цель полета — недопущение нарушения Государственной границы Российской Федерации воздушными судами и беспилотными летательными аппаратами иностранных государств», — говорится в сообщении.

Полеты экипажей ВКС России в нейтральных водах Черного моря выполняются на регулярной основе и в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

«После поступления задачи прибываем на самолет. Осматриваем его, проверяем вооружение. После этого, в установленное время выполняем взлёт. Нашей задачей является патрулирование Черного моря и недопущение нарушения границы. Боевое дежурство несём круглосуточное. Обнаружив воздушную цель, докладываем на пункт управления, где принимают решение об взятии цели на сопровождение или об уничтожении ее», — приводит Минобороны слова летчика Су-35С Павла.

В ведомстве уточнили, что Су-35С — сверхманевренный истребитель поколения 4++ с изменяемым вектором тяги двигателей.