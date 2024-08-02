Су-35С выполнили патрулирование над нейтральными водами Черного моря

«После поступления задачи прибываем на самолет. Осматриваем его, проверяем вооружение. После этого, в установленное время выполняем взлёт. Нашей задачей является патрулирование Черного моря и недопущение нарушения границы. Боевое дежурство несём круглосуточное. Обнаружив воздушную цель, докладываем на пункт управления, где принимают решение об взятии цели на сопровождение или об уничтожении ее», — приводит Минобороны слова летчика Су-35С Павла.