Су-35С выполнили патрулирование над нейтральными водами Черного моря

«Цель полета — недопущение нарушения Государственной границы Российской Федерации воздушными судами и беспилотными летательными аппаратами иностранных государств», — говорится в сообщении.
Полеты экипажей ВКС России в нейтральных водах Черного моря выполняются на регулярной основе и в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
«После поступления задачи прибываем на самолет. Осматриваем его, проверяем вооружение. После этого, в установленное время выполняем взлёт. Нашей задачей является патрулирование Черного моря и недопущение нарушения границы. Боевое дежурство несём круглосуточное. Обнаружив воздушную цель, докладываем на пункт управления, где принимают решение об взятии цели на сопровождение или об уничтожении ее», — приводит Минобороны слова летчика Су-35С Павла.
В ведомстве уточнили, что Су-35С — сверхманевренный истребитель поколения 4++ с изменяемым вектором тяги двигателей.