США признали победу оппозиционного кандидата на выборах в Венесуэле

После объявления победы Мадуро в Венесуэле начались протесты. На улицах произошли столкновения между полицией и манифестантами, были задержанные, на демонстрации прозвучали выстрелы. Минобороны страны сообщало о 23 пострадавших военных, у некоторых из них были огнестрельные ранения. Глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес объявил о попытке государственного переворота в стране.