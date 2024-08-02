«Пострадал за парламентаризм»: на иркутского депутата от КПРФ напала женщина

Об инциденте парламентарий рассказал подписчикам своего Telegram-канала, не преминув отметить, что ранее он уже бывал бит:
«В моей молодости я уже бывал трехсотым, а вчера (31 июля — прим.ред) вечером при завершении встречи населения с Романовым Антоном Васильевичем во дворе МКД 333 “В” на ул. Лермонтова в Академгородке Иркутска я опять попал в передрягу и, можно сказать, пострадал за российский, парламентаризм и чуть не лишился жизни».
Ну, насчет «чуть не лишился жизни», политик — коммунист, пожалуй, погорячился — ему всего лишь поцарапали шею. Ну и поугрожали немножко:
«…группа провокаторов с газетами рекламирующих кандидата от “ЕР” попыталась сорвать встречу. Одной из них я перегородил дорогу, за это она мне поцарапала шею, а через четыре минуты приехал еë муж стал меня толкать, провоцируя на драку, угрожал мне убийством и нанесением тяжкого вреда здоровью», — пишет господин Обухов (пунктуация автора сохранена — прим.ред.).
Для объективности оценки произошедшего, конечно, было бы неплохо выслушать и оппонентов пострадавшего, но они почему-то хранят молчание. Видимо, хотят дождаться встречи с правоохранителями, которым предстоит теперь проводить проверку по заявлению об избиении.