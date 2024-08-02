«Пострадал за парламентаризм»: на иркутского депутата от КПРФ напала женщина

«В моей молодости я уже бывал трехсотым, а вчера (31 июля — прим.ред) вечером при завершении встречи населения с Романовым Антоном Васильевичем во дворе МКД 333 “В” на ул. Лермонтова в Академгородке Иркутска я опять попал в передрягу и, можно сказать, пострадал за российский, парламентаризм и чуть не лишился жизни».