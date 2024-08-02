Захарова прокомментировала выход Киева из ряда международных договоров

Она рассказала, что «исполкомом СНГ получены уведомления о выходе Киева из 134 соглашений».
«Конечно, это дело самой Украины, но, как мы неоднократно отмечали, такие шаги наносят ущерб, прежде всего, интересам украинского народа, ведь СНГ — это формат, ориентированный на нужды людей и поощрение сотрудничества в жизненно важных сферах», — указала она.
«Что касается причин, по которым Киев остается участником отдельных соглашений, то этот вопрос логичнее было бы адресовать Киеву», — заметила Захарова. Она подчеркнула, что «для нас важно, что прекращение действия для Украины ряда международных договоров практически не влияет на развитие многопланового взаимодействия на площадке СНГ между теми государствами, которые реально заботятся о благе своих граждан и видят неоспоримые преимущества региональной интеграции по самому широкому спектру направлений».