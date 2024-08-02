Захарова прокомментировала выход Киева из ряда международных договоров

«Что касается причин, по которым Киев остается участником отдельных соглашений, то этот вопрос логичнее было бы адресовать Киеву», — заметила Захарова. Она подчеркнула, что «для нас важно, что прекращение действия для Украины ряда международных договоров практически не влияет на развитие многопланового взаимодействия на площадке СНГ между теми государствами, которые реально заботятся о благе своих граждан и видят неоспоримые преимущества региональной интеграции по самому широкому спектру направлений».