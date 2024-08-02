Путин выслушал доклад Куйвашева об обрушении дома в Нижнем Тагиле

«Владимир Путин по телефону выслушал доклад главы Свердловской области Евгения Куйвашева о работе оперативного штаба, который был создан в связи с трагедией в Нижнем Тагиле, о том, как организуются пункты временного размещения, оказывается помощь пострадавшим и обеспечиваются все социальные услуги для граждан», — сказал пресс-секретарь.