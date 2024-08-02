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Путин выслушал доклад Куйвашева об обрушении дома в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил президенту РФ Владимиру Путину о работе развернутого оперштаба на месте взрыва жилого дома в Нижнем Тагиле, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Источник: пресс-служба президента РФ

«Владимир Путин по телефону выслушал доклад главы Свердловской области Евгения Куйвашева о работе оперативного штаба, который был создан в связи с трагедией в Нижнем Тагиле, о том, как организуются пункты временного размещения, оказывается помощь пострадавшим и обеспечиваются все социальные услуги для граждан», — сказал пресс-секретарь.

По последним данным МЧС, число пострадавших при обрушении дома на улице Сибирская, 81 выросло до четырех человек, всего из-под завалов спасатели извлекли 15 человек, включая восьмерых детей. По данным свердловского Минздрава, всего пострадали 16 человек. Региональные власти направили 240 млн руб. на помощь пострадавшим и еще 230 млн руб. — на расселение дома.