Путин выслушал доклад Куйвашева об обрушении дома в Нижнем Тагиле

«Владимир Путин по телефону выслушал доклад главы Свердловской области Евгения Куйвашева о работе оперативного штаба, который был создан в связи с трагедией в Нижнем Тагиле, о том, как организуются пункты временного размещения, оказывается помощь пострадавшим и обеспечиваются все социальные услуги для граждан», — сказал пресс-секретарь.
По последним данным МЧС, число пострадавших при обрушении дома на улице Сибирская, 81 выросло до четырех человек, всего из-под завалов спасатели извлекли 15 человек, включая восьмерых детей. По данным свердловского Минздрава, всего пострадали 16 человек. Региональные власти направили 240 млн руб. на помощь пострадавшим и еще 230 млн руб. — на расселение дома.