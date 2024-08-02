Лукашенко: десантники по праву считаются элитой Вооруженных Сил, снискав заслуженную любовь и уважение народа

«Из поколения в поколение воины прославленных ВДВ демонстрируют особую сплоченность, силу духа и пример беззаветной преданности Отечеству. В рядах “крылатой пехоты” всегда проходили службу самые закаленные, буквально несгибаемые люди, — говорится в поздравлении. — В годы Великой Отечественной войны и во всех локальных конфликтах воины-десантники действовали умело и решительно, проявляли отвагу и личное мужество, побеждая в самых сложных условиях».
Президент отметил, что нынешнее поколение военнослужащих ССО ВС с честью продолжает славные традиции, заложенные предшественниками. Солдаты и офицеры твердо стоят на страже безопасности страны и спокойствия граждан.
«Десантники по праву считаются элитой отечественных Вооруженных Сил, снискав заслуженную любовь и уважение народа, — подчеркнул глава государства. — Убежден, что вы и впредь будете оставаться надежным щитом, гордостью и славой родной земли».
Александр Лукашенко пожелал личному составу, ветеранам ССО ВС и их близким счастья и благополучия, крепкого здоровья и новых успехов в благородном деле служения на благо Беларуси.
Поздравление Президента с Днем десантников и сил специальных операций ВС.
Личному составу и ветеранам сил специальных операций Вооруженных Сил.
Уважаемые товарищи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем десантников и сил специальных операций Вооруженных Сил!
Из поколения в поколение воины прославленных ВДВ демонстрируют особую сплоченность, силу духа и пример беззаветной преданности Отечеству. В рядах «крылатой пехоты» всегда проходили службу самые закаленные, буквально несгибаемые люди.
В годы Великой Отечественной войны и во всех локальных конфликтах воины-десантники действовали умело и решительно, проявляли отвагу и личное мужество, побеждая в самых сложных условиях.
Нынешнее поколение военнослужащих сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь с честью продолжает славные традиции, заложенные предшественниками. Солдаты и офицеры твердо стоят на страже безопасности нашей страны и спокойствия граждан.
Десантники по праву считаются элитой отечественных Вооруженных Сил, снискав заслуженную любовь и уважение народа.
Убежден, что вы и впредь будете оставаться надежным щитом, гордостью и славой родной земли.
Желаю вам, всем вашим близким счастья и благополучия, крепкого здоровья и новых успехов в благородном деле служения на благо Республики Беларусь!
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
2 августа 2024 года.