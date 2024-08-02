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Лукашенко: десантники по праву считаются элитой Вооруженных Сил, снискав заслуженную любовь и уважение народа

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов сил специальных операций Вооруженных Сил с профессиональным праздником — Днем десантников и сил специальных операций ВС. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

«Из поколения в поколение воины прославленных ВДВ демонстрируют особую сплоченность, силу духа и пример беззаветной преданности Отечеству. В рядах “крылатой пехоты” всегда проходили службу самые закаленные, буквально несгибаемые люди, — говорится в поздравлении. — В годы Великой Отечественной войны и во всех локальных конфликтах воины-десантники действовали умело и решительно, проявляли отвагу и личное мужество, побеждая в самых сложных условиях».

Президент отметил, что нынешнее поколение военнослужащих ССО ВС с честью продолжает славные традиции, заложенные предшественниками. Солдаты и офицеры твердо стоят на страже безопасности страны и спокойствия граждан.

«Десантники по праву считаются элитой отечественных Вооруженных Сил, снискав заслуженную любовь и уважение народа, — подчеркнул глава государства. — Убежден, что вы и впредь будете оставаться надежным щитом, гордостью и славой родной земли».

Александр Лукашенко пожелал личному составу, ветеранам ССО ВС и их близким счастья и благополучия, крепкого здоровья и новых успехов в благородном деле служения на благо Беларуси.
Поздравление Президента с Днем десантников и сил специальных операций ВС.

Личному составу и ветеранам сил специальных операций Вооруженных Сил.

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем десантников и сил специальных операций Вооруженных Сил!

Из поколения в поколение воины прославленных ВДВ демонстрируют особую сплоченность, силу духа и пример беззаветной преданности Отечеству. В рядах «крылатой пехоты» всегда проходили службу самые закаленные, буквально несгибаемые люди.

В годы Великой Отечественной войны и во всех локальных конфликтах воины-десантники действовали умело и решительно, проявляли отвагу и личное мужество, побеждая в самых сложных условиях.

Нынешнее поколение военнослужащих сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь с честью продолжает славные традиции, заложенные предшественниками. Солдаты и офицеры твердо стоят на страже безопасности нашей страны и спокойствия граждан.

Десантники по праву считаются элитой отечественных Вооруженных Сил, снискав заслуженную любовь и уважение народа.

Убежден, что вы и впредь будете оставаться надежным щитом, гордостью и славой родной земли.

Желаю вам, всем вашим близким счастья и благополучия, крепкого здоровья и новых успехов в благородном деле служения на благо Республики Беларусь!

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

2 августа 2024 года.

Лукашенко Александр