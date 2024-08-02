Лукашенко: десантники по праву считаются элитой Вооруженных Сил, снискав заслуженную любовь и уважение народа

«Из поколения в поколение воины прославленных ВДВ демонстрируют особую сплоченность, силу духа и пример беззаветной преданности Отечеству. В рядах “крылатой пехоты” всегда проходили службу самые закаленные, буквально несгибаемые люди, — говорится в поздравлении. — В годы Великой Отечественной войны и во всех локальных конфликтах воины-десантники действовали умело и решительно, проявляли отвагу и личное мужество, побеждая в самых сложных условиях».