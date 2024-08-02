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Красноярских детей активно вербуют для диверсий: жители нашли выход

КРАСНОЯРСК, 2 августа, ФедералПресс. В Красноярском крае уже не первый случай, когда подростки становятся фигурантами уголовных дел о диверсии на железнодорожных путях. Местные жители предложили свое решение проблемы.

Источник: РИА "Новости"

«Почему в школах и других учебных заведениях начиная с 2022 года не проводили с учениками разъяснительную работу о недопустимости таких действий и о серьезных последствиях для преступников?» — задался подписчик Игорь Никонов.

Другие жители предложили установить премию за сообщения по вербовке поджигателей, в случае если заказчики подтверждены.

«Так те, которых вербуют, получат деньги и останутся на свободе, или тюрьма за поджог», — считает подписчик под ником Николя.

Напомним, что суд Железногорска вынес приговор участникам, совершившим диверсию на железнодорожных путях. По заданию спецслужб Украины они подожгли релейный шкаф.