Красноярских детей активно вербуют для диверсий: жители нашли выход

«Почему в школах и других учебных заведениях начиная с 2022 года не проводили с учениками разъяснительную работу о недопустимости таких действий и о серьезных последствиях для преступников?» — задался подписчик Игорь Никонов.
Другие жители предложили установить премию за сообщения по вербовке поджигателей, в случае если заказчики подтверждены.
«Так те, которых вербуют, получат деньги и останутся на свободе, или тюрьма за поджог», — считает подписчик под ником Николя.
Напомним, что суд Железногорска вынес приговор участникам, совершившим диверсию на железнодорожных путях. По заданию спецслужб Украины они подожгли релейный шкаф.