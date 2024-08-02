Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днём ВДВ

Вас по праву называют элитой Вооруженных сил. С самого начала в десантники шли наиболее подготовленные и отважные люди, не боящиеся ответственности и испытаний. В XX веке отечественные воздушно-десантные войска продемонстрировали просто невероятное количество примеров мужества и героизма! Девиз «Никто, кроме нас» символизирует готовность к постоянному преодолению всё новых и новых вызовов, а также глубокое чувство товарищества и верности своему воинскому долгу. Десантников также отличает не только высочайшая подготовка, но и стремление узнавать новое, двигаться вперед.
В Нижегородской области чтят память о воинах-десантниках. Увековечена память легендарного генерала Василия Маргелова — его имя носит кадетский корпус. Лучшие традиции, заложенные поколением победителей, перенимают новые поколения нижегородцев. Мы всегда будем помнить о подвигах наших ветеранов и благодарить за вклад в защиту свободы и безопасности нашей Родины.
Всех десантников и ветеранов поздравляю с праздником! Желаю, чтобы традиции боевого братства жили в веках! Здоровья и благополучия вам и вашим близким!