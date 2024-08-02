Борт с освобожденными в рамках обмена Гершковичем и Уиланом прибыл в США

Байден ранее также заявил, что США получили в рамках обмена троих американцев и одного обладателя грин-карты. Речь шла об оппозиционном политике Владимире Кара-Мурзе (признан иноагентом), приговоренном к 25 годам колонии по делам о госизмене и фейкам об армии. Однако на опубликованной американским президентом фотографии из самолета с освобожденными Кара-Мурзы не было. Не было его и среди тех, кого встречали Байден с Харрис у трапа.