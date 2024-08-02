Приморье — лучший регион для работы с Азией

Перспективные направления для развития и укрепления делового имиджа Приморского края за рубежом, увеличения товарооборота и способы продвижения предприятий региона на мировых рынках обсудили в Приморье представители регионального правительства.
Как отметил министр экономического развития края Андрей Блохин, сегодня правительство Приморья разрабатывает стратегию внешнеэкономических связей до 2030 года, которая будет охватывать комплекс мероприятий для продвижения местных производителей на мировых рынках и притяжения иностранных инвестиций в регион. Стратегия будет предусматривать развитие импорта для промышленного производства и работу по улучшению инфраструктуры, поддерживающей экспорт.
— Приоритетными направлениями Приморского края являются развитие двухстороннего и многостороннего сотрудничества с государствами — участниками АТЭС, СНГ, ОПЕК и дальнейшее их укрепление. В силу географического положения Приморье обладает развитыми связями с КНР, Республикой Корея и Японией, поддерживаются связи с Вьетнамом, Индией и Монголией. Приморский край как стратегический регион Дальнего Востока России обладает значительным потенциалом для развития экспортно-ориентированной продукции, а развитие импортных операций играет ключевую роль в экономическом росте и промышленном потенциале региона, — подчеркнул Андрей Блохин.
Планируется, что в основу стратегии ляжет создание и укрепление внешнеэкономических связей Приморского края с иностранными государствами, расширение рынка сбыта товаров, услуг за рубежом, приобретение новейших технологий и оборудования для развития производственного потенциала региона, а ее результатом станет увеличение товарооборота. Один из новых векторов работы — блок креативных индустрий, связанных с созданием цифрового контента.
В ходе совещания отраслевые органы власти договорились разработать и представить планы развития до 2030 года в сфере здравоохранения, транспорта, сельского хозяйства, туризма и промышленности для стратегии, которая в дальнейшем станет основополагающим документом для укрепления и процветания международного сотрудничества.