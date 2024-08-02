Приморье — лучший регион для работы с Азией

Планируется, что в основу стратегии ляжет создание и укрепление внешнеэкономических связей Приморского края с иностранными государствами, расширение рынка сбыта товаров, услуг за рубежом, приобретение новейших технологий и оборудования для развития производственного потенциала региона, а ее результатом станет увеличение товарооборота. Один из новых векторов работы — блок креативных индустрий, связанных с созданием цифрового контента.



В ходе совещания отраслевые органы власти договорились разработать и представить планы развития до 2030 года в сфере здравоохранения, транспорта, сельского хозяйства, туризма и промышленности для стратегии, которая в дальнейшем станет основополагающим документом для укрепления и процветания международного сотрудничества.