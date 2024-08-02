«Единая Россия» сменила секретарей местных отделений в центральных районах Перми

На основании личных заявлений были приостановлены полномочия секретаря местного отделения Ленинского района города Перми, бывшего главы этого района Александра Русанова и секретаря местного отделения Свердловского района Перми, также ранее занимавшего должность главы района Александра Филиппова. Это связано с тем, что они покинули свои посты — господин Русанов в настоящее время является и.о. главы Соликамского округа, а господин Филиппов покинул свой пост на прошлой неделе, поскольку контракт с ним продлен не был.