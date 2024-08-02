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«Единая Россия» сменила секретарей местных отделений в центральных районах Перми

Президиум регионального политсовета «Единой России» сменил секретарей двух местных отделений партии в Перми. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Источник: Единая Россия

На основании личных заявлений были приостановлены полномочия секретаря местного отделения Ленинского района города Перми, бывшего главы этого района Александра Русанова и секретаря местного отделения Свердловского района Перми, также ранее занимавшего должность главы района Александра Филиппова. Это связано с тем, что они покинули свои посты — господин Русанов в настоящее время является и.о. главы Соликамского округа, а господин Филиппов покинул свой пост на прошлой неделе, поскольку контракт с ним продлен не был.

Исполняющим полномочия секретаря местного отделения Ленинского района Перми назначена начальник отдела образования Ленинского района Перми Анна Погудина, Свердловского района — депутат Пермской городской Думы Алексей Раев.