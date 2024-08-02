Итоги полугодия подвели в Минтруда и соцзащиты

Активными мерами содействия занятости охвачено свыше 315 тыс. казахстанцев. Трудоустроены порядка 231 тыс. человек, из них почти 98 тыс. — на постоянную работу. Онлайн обучением по востребованным навыкам на рынке труда охвачено более 36 тыс. безработных, из них почти 33 тыс. завершили обучение. В рамках проекта «Бастау Бизнес» более 38 тыс. человек охвачены обучением основам предпринимательства, завершили и получили сертификаты свыше 24 тыс. Более 110 тыс. казахстанцев прошли социальную профориентацию по выбору сферы деятельности. Кроме того, для реализации новых бизнес-инициатив гражданам, относящимся к социально уязвимым категориям населения, выдано свыше 4 тыс. грантов в размере 400 МРП.