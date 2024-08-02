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Губернаторам разрешат ограничивать число животных в квартирах

В Госдуму внесут законопроект, по которому региональные власти смогут утверждать предельное количество домашних животных для содержания в жилых помещениях. Как пишет «Парламентская газета», документ подготовила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Источник: Freepik

Детали законопроекта не приводятся. Но в качестве примера издание приводит опыт Кировской области, где пытались утвердить нормативы проживания домашних животных.

Местные чиновники предлагали рассчитывать допустимую численность питомцев в зависимость от площади квартиры и веса четвероногих обитателей. Например, собакам весом более 25 кг предлагалось отвести не менее 2,5 кв. м. Кошкам и собакам поменьше полагалось по 0,8 кв. м.

Параметры зависели еще и от количества членов семьи. Предполагалось, что на семью из трех человек на площади 57 кв. м должно приходиться не более двух маленьких собак. Одинокому владельцу однокомнатной квартиры можно было заводить до 21 кошки.

Госдума