Губернаторам разрешат ограничивать число животных в квартирах

Детали законопроекта не приводятся. Но в качестве примера издание приводит опыт Кировской области, где пытались утвердить нормативы проживания домашних животных.
Местные чиновники предлагали рассчитывать допустимую численность питомцев в зависимость от площади квартиры и веса четвероногих обитателей. Например, собакам весом более 25 кг предлагалось отвести не менее 2,5 кв. м. Кошкам и собакам поменьше полагалось по 0,8 кв. м.
Параметры зависели еще и от количества членов семьи. Предполагалось, что на семью из трех человек на площади 57 кв. м должно приходиться не более двух маленьких собак. Одинокому владельцу однокомнатной квартиры можно было заводить до 21 кошки.