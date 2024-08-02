Семья осужденного в РФ американца Фогела обвинила США в двойных стандартах

Родственники Фогеля отметили, что он «не богат, не знаменит, у него нет могущественных покровителей», но за него борется его 95-летняя мать и члены семьи. Однако эта борьба сопровождается «двойными стандартами», сказано в их заявлении.
«Непостижимо, что правительство США, которое добилось освобождения других американцев и даже иностранных граждан, которые были задержаны гораздо позже Марка, отказалось сделать то же самое для Марка Фогела. Такая вопиющая несправедливость и безразличие недопустимы», — убеждена семья американца (цитата по ТАСС).
61-летнего Марка Фогела задержали в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. В его багаже нашли 11 г марихуаны и 8 г гашишного масла. Он утверждал, что их ему выписал врач после операции на позвоночнике и что он не знал о запрете этих наркотиков в России. В июне 2022-го суд приговорил его к 14 годам лишения свободы. В том же году Госдеп уверял, что американец «является частью обсуждений» на обмен.
Обмен заключенными из семи стран состоялся вчера, 1 августа. В Россию из США, Германии, Норвегии, Польши и Словении вернули десять человек. РФ и Белоруссия взамен выдали 16 заключенных.