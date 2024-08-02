Семья осужденного в РФ американца Фогела обвинила США в двойных стандартах

61-летнего Марка Фогела задержали в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. В его багаже нашли 11 г марихуаны и 8 г гашишного масла. Он утверждал, что их ему выписал врач после операции на позвоночнике и что он не знал о запрете этих наркотиков в России. В июне 2022-го суд приговорил его к 14 годам лишения свободы. В том же году Госдеп уверял, что американец «является частью обсуждений» на обмен.