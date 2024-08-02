Радий Хабиров обсудил с послом Турции в России совместные проекты

Турция находится на втором месте по объему внешнеторгового оборота Башкирии в 2023 году.
— История башкирско-турецких отношений имеет яркие примеры, когда крупные турецкие компании работали в нашей республике, — отметил Радий Хабиров.
В качестве примера он привел холдинг «Лимак», который в этом году завершил строительство первой очереди Восточного выезда из Уфы.
— Приехав в Уфу, я провёл встречу с представителями турецкого бизнеса. Предприниматели очень довольны работой в Башкортостане, — подчеркнул Танжу Бильгич. — Наша задача состоит в том, чтобы и дальше развивать торговлю и инвестиции.
Также стороны обсудили развитие авиасообщения и возможность открытия офиса турецкого консула в Уфе.