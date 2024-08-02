Радий Хабиров обсудил с послом Турции в России совместные проекты

— Приехав в Уфу, я провёл встречу с представителями турецкого бизнеса. Предприниматели очень довольны работой в Башкортостане, — подчеркнул Танжу Бильгич. — Наша задача состоит в том, чтобы и дальше развивать торговлю и инвестиции.