Прокуратура инициировала массовое изъятие бомбоубежищ у самарских предприятий

В исках, поданных в конце июня — июле, указывается, что зампрокурора области действует в интересах Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Самарской области.
В числе ответчиков — АО «Эйч Энд Эн» (бывшее «Данон Россия»), АО «Промсинтез», ООО Управляющая компания холдинга «Волгопромгаз», ООО «СВГК», АО «Росжелдорпроект», АО «Самараметалл» и другие.
«1. Истребовать из чужого незаконного владения АО “Эйч энд Эн” защитное сооружение гражданской обороны № 298−63, расположенное по адресу: г. Самара, Советский район, Заводское шоссе, 99 в здании с кадастровым номером 63:01:0926004:743, в собственность Российской Федерации. 2. Указать, что решение суда по данному делу является основанием для аннулирования (погашения) в Едином государственном реестре недвижимости записи о праве собственности от 10.09.2008 № 63−63−01/095/2008−171 АО “Эйч энд Эн” на здание с кадастровым номером 63:01:0926004:743», — так, например сформулированы требования к «Эйч энд Эн», владеющему «Самаралакто».
Также прокурор просит привлечь к участию в делах региональные управления МЧС, Росимущества и Росреестра.