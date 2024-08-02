Прокуратура инициировала массовое изъятие бомбоубежищ у самарских предприятий

«1. Истребовать из чужого незаконного владения АО “Эйч энд Эн” защитное сооружение гражданской обороны № 298−63, расположенное по адресу: г. Самара, Советский район, Заводское шоссе, 99 в здании с кадастровым номером 63:01:0926004:743, в собственность Российской Федерации. 2. Указать, что решение суда по данному делу является основанием для аннулирования (погашения) в Едином государственном реестре недвижимости записи о праве собственности от 10.09.2008 № 63−63−01/095/2008−171 АО “Эйч энд Эн” на здание с кадастровым номером 63:01:0926004:743», — так, например сформулированы требования к «Эйч энд Эн», владеющему «Самаралакто».