Верховный суд Венесуэлы начал расследование результатов выборов

Накануне с иском о конституционной защите в избирательную палату Верховного суда обратился президент страны Николас Мадуро, чтобы расследовать вмешательство в выборы, которое он назвал попыткой государственного переворота.
Для дачи показаний перед избирательной палатой в пятницу должны будут прибыть все 10 кандидатов в президенты.
Выборы в Венесуэле
Выборы главы государства состоялись 28 июля. На пост претендовали девять кандидатов от оппозиции и действующий президент. На следующий день национальный избирательный совет объявил о победе Мадуро.
После оглашения итогов по стране прошли протесты, сопровождавшиеся столкновениями манифестантов с полицией. Задержаны более 1200 человек, которых обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме.
Ряд стран Латинской Америки призвал пересмотреть итоги выборов. В Каракасе при этом заявили о вмешательстве в выборы и в право народа на самоопределение.
Венесуэла отозвала своих дипломатов из стран, не признавших результаты выборов. Кроме того, было принято решение временно приостановить рейсы с Панамой и Доминиканой с 31 июля.
В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Также, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, крайне важно, чтобы попытки дестабилизации ситуации в Венесуэле не поддерживались третьими странами.