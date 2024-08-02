Губернатор Александр Гусев поздравил воронежских десантников с Днем ВДВ

— Они всегда там, где нужны смекалка и сила, сноровка и выучка, самоотверженность и храбрость. На земле и в небе, во время учений и сражений они образцово выполняют свой долг, храня воинское братство и веру в победы. Они выпускники одной из лучших школ доблести и чести. Они настоящие мужики. Десантники! — подчеркнули первые лица региона.