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Губернатор Александр Гусев поздравил воронежских десантников с Днем ВДВ

Сейчас крылатая пехота выполняет задачи специальной военной операции.

Источник: Максим Блинов/POOL/ТАСС

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и спикер облдумы Владимир Нетесов поздравили действующих десантников и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск, который ежегодно отмечается в России 2 августа. Поздравление опубликовала пресс-служба регионального правительства.

— Они всегда там, где нужны смекалка и сила, сноровка и выучка, самоотверженность и храбрость. На земле и в небе, во время учений и сражений они образцово выполняют свой долг, храня воинское братство и веру в победы. Они выпускники одной из лучших школ доблести и чести. Они настоящие мужики. Десантники! — подчеркнули первые лица региона.

Александр Гусев и Владимир Нетесов отметили, что сегодняшний день — особенный для столицы Черноземья, ведь она по праву считается родиной Воздушно-десантных войск. Это звание появилось у города 2 августа 1930 года, когда здесь состоялась первая в истории высадка военных парашютистов.

— Гордимся. И стараемся поддерживать такой почетный статус, — отметили Александр Гусев и Владимир Нетесов.

Губернатор и спикер облдумы напомнили, что уже скоро в дополнение к имеющимся мемориалам в Воронеже откроется большой и интересный музей ВДВ.

— Уважаемые друзья, военнослужащие и ветераны! Сердечно поздравляем вас с Днем ВДВ! Спасибо за ратный труд во имя Отечества и надежность в повседневной жизни. Наше особое почтение — десантникам, выполняющим сейчас задачи специальной военной операции. Желаем всем представителям крылатой пехоты доброго здоровья, стального духа, красивых взлетов, мягких приземлений и неизменного счастья в окружении любимых людей! — говорится в поздравлении.

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