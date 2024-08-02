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Военная операция на Украине, день 891-й

ВС РФ ночью отразили массированную атаку ракетами ATACMS на Севастополь. Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело из-за провала подготовки фортификаций в Харьковской области. В ЕС посоветовали Венгрии и Словакии отказаться от российской нефти и искать альтернативные источники, сообщила Financial Times. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

8:25 Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью — Минобороны РФ.

8:21 Украинский военный паблик Deep State сообщил, что ВС РФ продвинулись в районах Лисичного, Ивановки, Сергеевки и Желанного в ДНР.

8:16 Брюссель посоветовал Венгрии и Словакии отказаться от российской нефти и искать альтернативные источники в ответ на жалобу о блокировке Киевом поставок из России, сообщила газета Financial Times со ссылкой на текст письма в Будапешт и Братиславу от комиссара ЕС по торговле Валдиса Домбровскиса.

8:10 ВС РФ ночью отразили массированную атаку на Севастополь, предварительно, сбито больше четырех воздушных целей, информации о пострадавших не зафиксировано, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Фугасная часть ракеты ATACMS упала на крышу 9-этажного дома, жильцов эвакуируют, добавил он.

8:07 Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело из-за провала подготовки фортификаций в Харьковской области, заявила глава антикоррупционного центра «Граница» Мартына Богуславец.

По ее словам, администрация Харьковской области заключила договоры с фиктивными фирмами-однодневками на поставку материалов для строительства фортификационных сооружений. При этом сумма сделки составила 300 млн грн (более $7 млн).

8:05.

8:04 Средства ПВО за ночь сбили шесть беспилотников над Кубанью и Курской областью — Минобороны РФ.

8:01 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 891-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.